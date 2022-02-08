Popcaketv

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Вкрашился! Чонгук спалился на любви к певице Наин: «Если она на меня подпишется, у нас будет все серьезно!»

Вкрашился! Чонгук спалился на любви к певице Наин: «Если она на меня подпишется, у нас будет все серьезно!»

АРМИ спалили ангелочка Чонгука (Jungkook) на симпатии к корейской певице Наин (Nain). Ему определенно нравится эта девушка, ведь главный пунктик Чонги — это умение произвести впечатление танцем, а Наин лучшая в своем деле! Итак, расскажем немного о том, о чем просто «кипят» корейские сводки.

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