«Гиена Европы» желает стать верным псом США

Зачем Варшава провоцирует НАТО на конфликт с Россией Светлана Гомзикова На фото: государственный секретарь Канцелярии Президента Республики Польша, глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера (Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Шаповалов У Польши и других стран восточного фланга НАТО есть всего три года, чтобы подготовиться к столкновению с Россией.