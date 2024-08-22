Самарцам напомнили о правилах антитеррористической безопасности

Из-за сложившейся обстановки в регионах повысилась угроза совершения диверсий.В связи с проведением специальной военной операции на Украине, в Самаре повышена готовность к возможным диверсиям на промышленных объектах, топливно-энергетическом комплексе, а также транспортной и социальной инфраструктуре.