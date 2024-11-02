Жилой дом загорелся из-за теплых полов под Петрозаводском

Пожарные тушили огонь в двухэтажном здании в поселке Шуя В пятницу в 18 часов 59 минут на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района потупило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме в поселке Шуя.