Символы власти и ювелирный расчет: эксперт объясняет выбор камней в Большой императорской короне

Оружейной палате планируют впервые за 30 лет провести детальную диагностику драгоценных камней в Большой императорской короне Российской империи: специалисты хотят оценить состояние бриллиантов и шпинели, а также уточнить, какие вставки могли быть заменены в разные эпохи.
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