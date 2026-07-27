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Символы власти и ювелирный расчет: эксперт объясняет выбор камней в Большой императорской короне

Символы власти и ювелирный расчет: эксперт объясняет выбор камней в Большой императорской короне

Оружейной палате планируют впервые за 30 лет провести детальную диагностику драгоценных камней в Большой императорской короне Российской империи: специалисты хотят оценить состояние бриллиантов и шпинели, а также уточнить, какие вставки могли быть заменены в разные эпохи.

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