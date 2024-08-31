Истребитель "Русских витязей" проверил погоду перед главным шоу в День Барнаула

Вчера также за два часа до тренировочного полета всей группы один истребитель проверил погодные условия Истребитель Су-30СМ "Русских витязей" в 15:00 вылетел на "доразведку погоды", чтобы проверить погодные условия в Барнауле, где с 17:00 до 18:00 состоится главное часть празднования Дня города - авиашоу одной из лучших пилотажных групп России.