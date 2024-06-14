☝️Скопление пожарных машин возле детского лагеря в Евпатории оказалось тренировкой По легенде, пожар начался в одном из корпусов учреждения.
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☝️Скопление пожарных машин возле детского лагеря в Евпатории оказалось тренировкой По легенде, пожар начался в одном из корпусов учреждения.