Дайджест дня: пикап Musso, уязвимость Subaru и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Корейская компания KG Mobility анонсировала электрический пикап под возрожденным названием Musso.
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