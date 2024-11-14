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Свердловские власти хотят депортировать многодетного русского отца, проживающего на Урале 20 лет

Свердловские власти хотят депортировать многодетного русского отца, проживающего на Урале 20 лет

Мужчину уже поместили в спецприемник. Выдворить в Казахстан его могут в любой момент.Свердловские власти хотят депортировать из России многодетного русского отца, который живет на Среднем Урале с 2004 года.

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