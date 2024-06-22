Атака ВСУ на Крым 21 июня: жертвы, сбит ли российский вертолет Ка-29

Николай Герасименко

Интересно, когда хуситы долбят по кораблям НАТО в Красном море и наносят им ущерб или топят их, западная пресса также взахлеб рассказывает о потерях пиндосов и их союзников или там эти темы табу? И почему мне кажется, что стилистика статей и донесение информации у этого канала "Моя страна", точно такая же как и от куда-то пропавших различных "Царьградов", которые также с упоением, как-будто на радость шароварникам отчитывались о результатах атак Салорейха по нашим объектам.