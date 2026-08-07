В России запущено производство десяти новых препаратов

В России за шесть месяцев было запущено производство десяти новых препаратов, необходимых для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, эпилепсией, рассеянным склерозом и иными тяжелыми патологиями.
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