Лариса Гузеева © "Комсомольская правда"/Global Look PressАктер Сергей Анненков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с гастро-шоу «О чем молчат женщины» в Москве, героиней которого стала телеведущая Лариса Гузеева.