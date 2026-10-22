Лариса Гузеева © "Комсомольская правда"/Global Look PressАктер Сергей Анненков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с гастро-шоу «О чем молчат женщины» в Москве, героиней которого стала телеведущая Лариса Гузеева.
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