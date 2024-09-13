«Ты паришь над миром» Как ветеран СВО после тяжелого ранения обрел вторую жизнь и покорил самую высокую гору Европы

Смелый и благородный. Так о Данииле говорят все, кто его знает, — семья, друзья, сослуживцы. В 2022 году, когда началась СВО, у этого потомственного военного не было никаких сомнений — его место на передовой.
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