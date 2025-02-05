Dune: Awakening изначально разрабатывается с учетом геймпадов Продюсер ММО на выжи...

Dune: Awakening изначально разрабатывается с учетом геймпадовПродюсер ММО на выживание Dune: Awakening от Funcom и Level Infinite Нильс Рыборг пообщался с VG247 и раскрыл одну подробность разработки проекта по «Дюне» Фрэнка Герберта.
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