Dune: Awakening изначально разрабатывается с учетом геймпадов Продюсер ММО на выжи...

Dune: Awakening изначально разрабатывается с учетом геймпадовПродюсер ММО на выживание Dune: Awakening от Funcom и Level Infinite Нильс Рыборг пообщался с VG247 и раскрыл одну подробность разработки проекта по «Дюне» Фрэнка Герберта.