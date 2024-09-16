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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мангаш после 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Спартак» играл против команды настоящих бойцов, хочу похвалить их. Сложный матч, сложное поле»

В воскресенье в рамках 8‑го тура Мир РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с клубом из Дагестана (1:1).

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