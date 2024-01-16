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Над Воронежем отражена атака вражеских дронов (ФОТО, ВИДЕО)

Над Воронежем отражена атака вражеских дронов (ФОТО, ВИДЕО)

Над Воронежем отражена атака вражеских дронов, за ночь над городом дважды срабатывала система ПВО. Несовершеннолетняя девочка получила травмы во время атаки украинских БпЛА на Воронеж.

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