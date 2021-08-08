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Женщины 45+ и возможность иметь детей

Женщины 45+ и возможность иметь детей

Последнее время все чаще в комментариях стали появляться граждане, любящие порассуждать о женской фертильности.

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Анна Anmi
Так некоторые пошли еще дальше - женщине говорят, ребенок твой решай проблему сама, а потом на форумах бурчат, почему это "ее тело - ее дело"? В общем, вывод простой - яйценосным лишбы по@ть)))
serg_1969 Сергей Чайка
"ребенок твой решай проблему сама" так говорят мудаки, а вы им уподобляетесь, раз мажете всех одним цветом
Анна Anmi
А что говорите вы?
serg_1969 Сергей Чайка
"ребенок твой решай проблему сама" так говорят мудаки - вот так я говорю, а все остальное высосано из пальца

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