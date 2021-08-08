Стерва & К°Женщины 45+ и возможность иметь детей Последнее время все чаще в комментариях стали появляться граждане, любящие порассуждать о женской фертильности.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна AnmiТак некоторые пошли еще дальше - женщине говорят, ребенок твой решай проблему сама, а потом на форумах бурчат, почему это "ее тело - ее дело"? В общем, вывод простой - яйценосным лишбы по@ть)))serg_1969 Сергей Чайка"ребенок твой решай проблему сама" так говорят мудаки, а вы им уподобляетесь, раз мажете всех одним цветомАнна AnmiА что говорите вы?serg_1969 Сергей Чайка"ребенок твой решай проблему сама" так говорят мудаки - вот так я говорю, а все остальное высосано из пальцаКомментировать
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