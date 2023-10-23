Постоянное недосыпание связано с будущими симптомами депрессии

По данным нового генетического исследования, проведенного исследователями UCL (Университетского колледжа Лондона), постоянный сон менее пяти часов в сутки может повысить риск развития симптомов депрессии.
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