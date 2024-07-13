Гиперкар Red Bull RB17 должен быть столь же быстрым, как и болид Формулы-1

Компания Red Bull Advanced Technologies представила гиперкар с кодовым названием RB17. Ведущим конструктором проекта стал прославленный Эдриан Ньюи, причем это его последняя работа для Red Bull: еще в мае он объявил, что покинет компанию в первом квартале 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии