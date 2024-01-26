Историк Широкорад: американцы никогда не планировали вступление России в НАТО

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в далеком 1994 году заявлял, что в случае расширения НАТО РФ должна первой присоединиться к альянсу — вчерашнему военному блоку политического противника.
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