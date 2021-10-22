Алуштинская городская больница работает как ковидный госпиталь

На сегодняшний день в двух лечебных подразделениях Алуштинской ЦГБ находится около 60 больных новой коронавирусной инфекцией, в течение двух дней все отделения – хирургия, травматология, терапия – также будут переоборудованы под ковидный госпиталь.
На сегодняшний день в двух лечебных подразделениях Алуштинской ЦГБ находится около 60 больных новой коронавирусной инфекцией, в течение двух дней все отделения – хирургия, травматология, терапия – также будут переоборудованы под ковидный госпиталь.
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