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Алуштинская городская больница работает как ковидный госпиталь

Алуштинская городская больница работает как ковидный госпиталь

На сегодняшний день в двух лечебных подразделениях Алуштинской ЦГБ находится около 60 больных новой коронавирусной инфекцией, в течение двух дней все отделения – хирургия, травматология, терапия – также будут переоборудованы под ковидный госпиталь.

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