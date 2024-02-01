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Суд ООН отклонил иск Украины против России

Суд ООН отклонил иск Украины против России

«Слюшай, совсем этот ГАИ тебя не уважает!»ООН выбилась из мэйнстрима. То осуждает применение "лепестков" против мирного населения военными формированиями Украины, то атаку на Белгород, то подтачивает юридическую базу развязанной Киевом 10 лет назад АТО.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Лиха беда-начало.
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12 час.
Игорь Кузнецов
Вот что делает переход к &quot;отжиманию&quot; ВСУ по всей линии соприкосновения после неудачного контрнаступа. Оказывается Фемида (богиня провосудия) видит сквозь повязку на чью сторону встать :-)
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8 час.
Александр Николаевич
ГОРБАТУЮ страну 404 исправит только размещение ее в специальном подземном помещении. Других вариантов Н Е Т ! В этих целях Россия и начала СВО. Правильность принятого Россией решения только и смог подтвердить этот &quot;Суд ООН&quot; прозаседавший СЕМЬ ЛЕТ!!!
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6 час.

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