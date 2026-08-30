Taxpayers Lost $65 Billion On Obamacare Fraud Last Year Taxpayers spent $65 billion on health insurance premiums for people who either didn't exist or didn't qualify for benefits in two federal programs in 2024, according to an Aug.
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