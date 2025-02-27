Не стоит делать капитальный ремонт перед продажей квартиры, заявил эксперт Орехов

Эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов рассказал «Известиям», что перед продажей квартиры желательно привести ее в порядок, однако не стоит тратиться на капитальный ремонт, так как он, как правило, не окупается.
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