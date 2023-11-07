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В Ашинском районе на М-5 изменили график закрытия движения из-за взрывных работ

В Ашинском районе на М-5 изменили график закрытия движения из-за взрывных работ

С 14 ноября в Челябинской области федеральную дорогу будут перекрывать с оглядкой на погоду.В Челябинской области на федеральной дороге М-5 изменится график перекрытия движения из-за буровзрывных работ в Ашинском районе.

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