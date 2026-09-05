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Медсестра сбежала из ВСУ через линию фронта после домогательств командира

Медсестра сбежала из ВСУ через линию фронта после домогательств командира

www.globallookpress.com/Nazar Furyk Украинский командир по имени Давид в подконтрольном ВСУ городе Запорожье домогался медсестры Елену Коваль.

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