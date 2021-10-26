Мир в котором мы живём

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Запад тайно сочувствовал террористам, захватившим заложников в "Норд-Осте"

Запад тайно сочувствовал террористам, захватившим заложников в "Норд-Осте"

Чаще всего истинную позицию по тому или иному поводу выдают не слова, а дела. Когда 19 лет назад чеченские террористы захватили Театральный центр возле метро "Пролетарская" в Москве, немало людей делали всё, чтобы спасти хоть кого-то из заложников.

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Валентина Вахнина
Об этих мразях , они не достойны, что бы о них говорить.
Леонид Руси
Родственные низменные души притягиваются друг к другу. Дикарю в раю скучно... не убить, не ограбить, не изнасиловать... тоска...
Надежда
От злобы и зависти западные русофобы гадят нам как исподтишка, так и явно, принимая у себя террористов и не выдавая российскому правосудию по запросу.

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