Запад тайно сочувствовал террористам, захватившим заложников в "Норд-Осте"

Чаще всего истинную позицию по тому или иному поводу выдают не слова, а дела. Когда 19 лет назад чеченские террористы захватили Театральный центр возле метро "Пролетарская" в Москве, немало людей делали всё, чтобы спасти хоть кого-то из заложников.