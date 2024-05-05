Фильм «Сто лет тому вперед» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Картина заработала 142,2 миллиона рублей в России и СНГ Российский фильм «Сто лет тому вперёд» по мотивам одноименной повести Кира Булычёва снова возглавил кинопрокат, заработав 142,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.
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