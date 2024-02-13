Спикер: конгресс США не рассмотрит пакет с помощью Киеву без мер по границе

Палата представителей США не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой, заявил спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон.
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