Нижегородские ученые выяснили, кошки каких пород живут дольше

Институт биологии старения ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде поделился обзором исследования продолжительности жизни и здоровья пород кошек, сообщает главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов ВКонтакте.
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