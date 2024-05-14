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Нижегородская правда

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Нижегородские ученые выяснили, кошки каких пород живут дольше

Институт биологии старения ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде поделился обзором исследования продолжительности жизни и здоровья пород кошек, сообщает главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов ВКонтакте.

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