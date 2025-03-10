В Госдуме призвали наградить командира операции «Поток» в Судже

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Депутат Госдумы Виктор Соболев выступил с инициативой наградить командира операции «Поток», который разработал план проникновения в город Суджу Курской области по газопроводу.
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