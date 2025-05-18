Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Минобороны сообщили о ликвидации семи дронов ВСУ прошедшей ночью

Беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО над двумя областями, отметили в ведомстве. Там уточнили, что четыре БПЛА сбили над территорией Белгородской области и три дрона — в Брянской области.

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