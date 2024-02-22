MNSC: нейросети методом проб и ошибок нашли способ расположить к себе людей

Американские исследователи в области искусственного интеллекта (ИИ) из Калифорнийского университета в Сан-Хосе и других научных учреждений выяснили, что агенты ИИ (виртуальные помощники на основе нейросетей) могут научиться завоевывать доверие людей, меняя свой стиль общения.
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