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MNSC: нейросети методом проб и ошибок нашли способ расположить к себе людей

MNSC: нейросети методом проб и ошибок нашли способ расположить к себе людей

Американские исследователи в области искусственного интеллекта (ИИ) из Калифорнийского университета в Сан-Хосе и других научных учреждений выяснили, что агенты ИИ (виртуальные помощники на основе нейросетей) могут научиться завоевывать доверие людей, меняя свой стиль общения.

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