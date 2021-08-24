Красивые девушки в прозрачных нарядах

ОбхохочешьсяКрасивые девушки в прозрачных нарядахСоблазнительные девушки в сексуальных полупрозрачных нарядах, в которых присутствует сеточка. 1. 2. 3.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПахоменкоОчень странное виденье красоты... Обычных дур выставляющих свои сральники называют красивыми девушками...АРАлександр Киевская РусьДевушки красивые, чтобы там не писали обиженные на девушек, которые не обращают внимание на не привлекательных мужчин. Великая французская актрисса Сара Бернард на слова начинающей танцовщицы канкана Гули как понравиться мужчинам ответила: - На свете есть всего четыре вещи. Женщина или нравится мужчинам, или нет. Тоже в отношении мужчин. Всего четыре вещи. - Но что интересно. Практически любая девушка, выставляюшая свой зад в выгодном ракурсе, сразу становится сексуально привлекательной! Отсюда вывод. Девушка с красивой задницей имеет явное преимущество перед той, кто не может этим похвастаться. - Да просто понаблюдайте за деушками с явно выраженной задницей. Многие мужчины глазами приклеиваются к такой заднице!Сергей СеменовГлазами приклеиваются не от того, что задница красивая, а от того, что она аномально большая или огромная. Точно так же можно было бы приклеиться глазами к тому, у кого х"й на лбу вырос.АРАлександр Киевская РусьЧто значит аномальная задница? Это в вашем понимании "аномальная". В Бразилии конкурсы проводят на лучшую задницу. Так у них что - все конкурсантки имеют аномально большие задницы? Да в любой стране мужики всегда смотрят на жопу и на задницу! Это если мужик. - А если от мужика только название, то всегда можно найти, к чему прицепиться. Ноги длинные или короткие. Плечи слишком широкие. Нос слишком курносый. В общем, если женщины обделяют вниманием, то все они имеют "недостатки"! - Не бывает аномальных женских задниц. Есть красивые задницы и некрасивые, кому как повезет с генотипом. Бывают только те, кому не нравится большая задница. Это от зависти, что недоступна задница. На фото как раз все в великолепном исполнении! - А я сколько помню себя, всем мужикам нравилось, когда у женщины большая задница. И тут уже на внешность не смотрели, все решала именно большая задница. Но, конечно, если большой моралист, то можно обосрать что угодно, но женщину не увидеть!Сергей СеменовВ Вашем понимании вся женская красота заключена именно в заднице? Ну, тогда нам до Бразилии - рукой подать :-)Boris JanovskyПохабень какая-то. Просто реклама товара. Может и неплохого товара, но реклама посредственная.дениссекси шлюшкиКомментировать
Свежие комментарии