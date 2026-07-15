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OilPrice

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Oil Prices Climb for Fourth Day as Iran Threatens New Energy Chokepoints

Oil prices rose early on Wednesday for the fourth consecutive trading session as the collapsed U.S.-Iran ceasefire precipitated a new crisis in the Strait of Hormuz and Iran threatened to close “all other export corridors that benefit the US and its allies.

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