Oil Prices Climb for Fourth Day as Iran Threatens New Energy Chokepoints

Oil prices rose early on Wednesday for the fourth consecutive trading session as the collapsed U.S.-Iran ceasefire precipitated a new crisis in the Strait of Hormuz and Iran threatened to close “all other export corridors that benefit the US and its allies.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)