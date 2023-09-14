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"Ъ": правительство разрешило госзаказчикам объединять лоты по медизделиям

"Ъ": правительство разрешило госзаказчикам объединять лоты по медизделиям

Правительство разрешило госзаказчикам объединять лоты по медизделиям. Об этом пишет "Коммерсантъ". Уточняется, что до соответствующего постановления правительства открывать конкурсы на разные виды медизделий в рамках одного лота не разрешалось.

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