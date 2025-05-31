За сколько можно отдохнуть дома: цены 2025 года на популярные места отдыха в России, направления на лето Ольга БезродняяВ России есть множество интересных направлений, которые предложат уникальный опыт на любой вкус, если ищете необычные варианты для отдыха и хотите уйти от банального пляжного времяпрепровождения.
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