За сколько можно отдохнуть дома: цены 2025 года на популярные места отдыха в России, направления на лето Ольга БезродняяВ России есть множество интересных направлений, которые предложат уникальный опыт на любой вкус, если ищете необычные варианты для отдыха и хотите уйти от банального пляжного времяпрепровождения.