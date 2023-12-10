Кандидат в президенты США заявил, что Донбасс останется российским

ТАСС/Александр Река Украина не сможет вернуть регионы, которые вошли в состав России в ходе проведения спецоперации, заявил кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
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