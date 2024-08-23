В России начнут выпуск школьных автобусов

Помимо работы над запуском сборки туристического автобуса SA9, являющимся переименованным китайским Ankai A9 (заводской индекс HFF6124KA), у группы Sollers и бренда Ankai появился еще один «автобусный» проект.
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