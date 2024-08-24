На территории дачного некоммерческого товарищества «Возрождение» в Ленобласти отремонтируют дорогу и проведут газ

Сегодня его посетил глава Петербурга Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в дачное некоммерческое товарищество «Возрождение» Лебяженского городского поселения в Ленинградской области.
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