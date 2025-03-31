Курс валют НБМ на 31 марта

Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще немного укрепился по отношению к евро и к доллару. В частности, за минувшие выходные дни он отыграл у единой европейской валюты еще четыре с половиной бана, а у американской валюты - более двух банов, передает Noi.
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