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Царьград

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Турист из Череповца спас девочку из бурного потока в Турции

Турист из Череповца спас девочку из бурного потока в Турции

Русский турист Данил Левенко спас девочку от бурного течения в турецком Кемере. Видео героического поступка стремительно набрало популярность в социальных сетях Турции, где пользователи благодарят его за спасение ребенка и называют героем.

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