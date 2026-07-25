Турист из Череповца спас девочку из бурного потока в Турции

Русский турист Данил Левенко спас девочку от бурного течения в турецком Кемере. Видео героического поступка стремительно набрало популярность в социальных сетях Турции, где пользователи благодарят его за спасение ребенка и называют героем.
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