Мишустин заявил о проектах России и Китая почти на 20 трлн рублей

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая «справилось с непростыми вызовами» в 2023 году. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
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