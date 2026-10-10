ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 729 подписчиков

Опера ФСБ и МВД жестко задерживают дерзкую банду мигрантов в Хабаровске

Опера ФСБ и МВД жестко задерживают дерзкую банду мигрантов в Хабаровске

Хабаровские силовики провели жесткую операцию против группировки, которую подозревают в рэкете и нападениях на предпринимателей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Зиновкин
Юрий Зиновкин

Почему это допустимо у нас?! Когда продажные твари от юриспруденции начнут бояться не черножопых ОПГ, а закон, защищающий коренное население страны?! Наш президент знает об этом, но ничего не делает для искоренения этого уродливого явления, целуясь и обнимаясь с руководителями стран, откуда прёт в нашу страну этот черножопый мусор и ,мало того, он предлагает обеспечить условия для завоза этого мусора на законодательном уровне. А черножопые создали у нас наблюдательные контролирующие органы для обеспечения прав и свобод заезжих обезьян. Доколе это будет продолжаться?! До тех пор, пока обезьяны нас не заменят?! Нужно покалечить много нашего коренного населения, чтобы наши силовые службы начали шевелиться, но результата нет никакого и, я думаю, его не будет. Просто отчаяние и бессилие охватывает от того, что происходит у нас. Что ж наша власть делает?!

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Пора возвращать всех кишлачников- дармоедов с дактилоскопированием ( навсегда) на их родины, на шею их Президентам. Хватит содержать всех « халявщиков» со всего света! Пора решать проблемы своего народа, а не « обогревать» всех попрошаек.

Профиль пользователя Betahon
Betahon

В СССР была практик Очень эффективная и полезная практика!а применения смешанных бригад милиции в операциях в других регионов, чтобы избежать влияние местных элит, чиновников и т.д.