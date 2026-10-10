Опера ФСБ и МВД жестко задерживают дерзкую банду мигрантов в Хабаровске

Хабаровские силовики провели жесткую операцию против группировки, которую подозревают в рэкете и нападениях на предпринимателей.
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Почему это допустимо у нас?! Когда продажные твари от юриспруденции начнут бояться не черножопых ОПГ, а закон, защищающий коренное население страны?! Наш президент знает об этом, но ничего не делает для искоренения этого уродливого явления, целуясь и обнимаясь с руководителями стран, откуда прёт в нашу страну этот черножопый мусор и ,мало того, он предлагает обеспечить условия для завоза этого мусора на законодательном уровне. А черножопые создали у нас наблюдательные контролирующие органы для обеспечения прав и свобод заезжих обезьян. Доколе это будет продолжаться?! До тех пор, пока обезьяны нас не заменят?! Нужно покалечить много нашего коренного населения, чтобы наши силовые службы начали шевелиться, но результата нет никакого и, я думаю, его не будет. Просто отчаяние и бессилие охватывает от того, что происходит у нас. Что ж наша власть делает?!
Я всю их оглы и..ал. Зачем эта грязь нам?
Пора возвращать всех кишлачников- дармоедов с дактилоскопированием ( навсегда) на их родины, на шею их Президентам. Хватит содержать всех « халявщиков» со всего света! Пора решать проблемы своего народа, а не « обогревать» всех попрошаек.
В СССР была практик Очень эффективная и полезная практика!а применения смешанных бригад милиции в операциях в других регионов, чтобы избежать влияние местных элит, чиновников и т.д.
Почему сразу, после первого же налета на бизнесменов, не кладут мордой в пол всю эту дичь из приехавших. Обязательно надо "тяжкие телесные" и пр.
Почему эта черножопая мразь оказалась в России ? Путин специально их что-ли завозит? Чем больше ненавидят Россию тем больше Путин со своими коллегами их завозит