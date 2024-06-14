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Петербургский дневник

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Голубев: в результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено электроснабжение

Принимаются все необходимые меры Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области было нарушено из-за массовой атаки беспилотников, заявил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

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