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В Крыму сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие на пассажирском транспорте «Перевозчик-Зима 2021»

В Крыму сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие на пассажирском транспорте «Перевозчик-Зима 2021»

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, в том числе организованных групп детей, проверки готовности транспортных средств к эксплуатации в зимний период, выявления и пресечения фактов нелегальной перевозки пассажиров автобусами, в период с 11 по 24 октября т.

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