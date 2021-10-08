В Крыму сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие на пассажирском транспорте «Перевозчик-Зима 2021»

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, в том числе организованных групп детей, проверки готовности транспортных средств к эксплуатации в зимний период, выявления и пресечения фактов нелегальной перевозки пассажиров автобусами, в период с 11 по 24 октября т.