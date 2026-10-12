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Царьград

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Оборот розницы в Новосибирской области вырос до 891 млрд рублей

Оборот розницы в Новосибирской области вырос до 891 млрд рублей

Большинство руководителей новосибирских торговых организаций считают приемлемой наценку от 16% до 50%, при этом основными препятствиями для бизнеса называют высокие налоги и слабый спрос.

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