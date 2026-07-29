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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Роджерс: «Никаких сомнений это мой последний сезон в НФЛ»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс подтвердил, что сезон-2026 станет для него последним в НФЛ.

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