Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Че ходишь сюда, спираль поставь и не рожай больше": казенная сотрудница из соцзащиты отправила многодетную мать Зуйкову восвояси

"Че ходишь сюда, спираль поставь и не рожай больше": казенная сотрудница из соцзащиты отправила многодетную мать Зуйкову восвояси

Avia.pro - СМИ На фоне нескончаемых историй о предоставлении жилья переселенцам, многодетные семьи в России продолжают бороться за свои права, сталкиваясь с откровенным хамством и унижением от государственных структур.

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Комментарии
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Андрей
таджикам сертификат на 24 млн.,а русским -спираль и нах. Вот и вся демографиЯ.
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21 час.

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