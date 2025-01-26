"Че ходишь сюда, спираль поставь и не рожай больше": казенная сотрудница из соцзащиты отправила многодетную мать Зуйкову восвояси

Avia.pro - СМИ На фоне нескончаемых историй о предоставлении жилья переселенцам, многодетные семьи в России продолжают бороться за свои права, сталкиваясь с откровенным хамством и унижением от государственных структур.
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