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Царьград

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Бердыев предложил провести трёхстороннюю встречу на саммите АТЭС

Бердыев предложил провести трёхстороннюю встречу на саммите АТЭС

На саммите АТЭС в Шэньчжэне может состояться встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Эта инициатива, по мнению спецпредставителя МИД РФ Марата Бердыева, будет полезной и вполне реализуемой на предстоящем мероприятии.

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