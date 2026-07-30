Бердыев предложил провести трёхстороннюю встречу на саммите АТЭС

На саммите АТЭС в Шэньчжэне может состояться встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Эта инициатива, по мнению спецпредставителя МИД РФ Марата Бердыева, будет полезной и вполне реализуемой на предстоящем мероприятии.
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